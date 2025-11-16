Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV: Längere Pause für Poulsen?

von Fabian Ley - Quelle: Hamburger Morgenpost
Yussuf Poulsen guckt nachdenklich @Maxppp

Dem Hamburger SV droht womöglich ein längerfristiger Ausfall von Yussuf Poulsen (31). Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ besteht beim Angreifer der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Dieser würde eine mehrwöchige Pause nach sich ziehen. Spätestens zum Wochenstart sei mit der genauen Diagnose zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Poulsen hatte sich die Verletzung am Mittwoch beim Training der dänischen Nationalmannschaft zugezogen. Der Verband ging in seiner Mitteilung von einer „leichten Verletzung“ aus. Die Blessur könnte sich nun doch als schwerwiegender herausstellen und den HSV-Kapitän erneut außer Gefecht setzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
WM-Qualifikation Europa
Hamburg
Dänemark
Yussuf Poulsen

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Hamburg Logo Hamburger SV
Dänemark Flag Dänemark
Yussuf Poulsen Yussuf Poulsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert