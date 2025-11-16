HSV: Längere Pause für Poulsen?

Dem Hamburger SV droht womöglich ein längerfristiger Ausfall von Yussuf Poulsen (31). Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ besteht beim Angreifer der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Dieser würde eine mehrwöchige Pause nach sich ziehen. Spätestens zum Wochenstart sei mit der genauen Diagnose zu rechnen.

Poulsen hatte sich die Verletzung am Mittwoch beim Training der dänischen Nationalmannschaft zugezogen. Der Verband ging in seiner Mitteilung von einer „leichten Verletzung“ aus. Die Blessur könnte sich nun doch als schwerwiegender herausstellen und den HSV-Kapitän erneut außer Gefecht setzen.