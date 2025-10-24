Breitenreiter vor „Sensationscomeback“

Der ehemalige Bundesliga-Trainer André Breitenreiter steht vor einem neuen Engagement. Wie der ‚Blick‘ berichtet, ist der 52-Jährige der Top-Favorit auf die Nachfolge von Mitchell van der Gaag, der beim FC Zürich am gestrigen Donnerstag entlassen wurde. Breitenreiter war in der Saison 2021/22 schon einmal Trainer der Schweizer und feierte damals die Meisterschaft.

Auch deshalb kündigt die Zeitung die mögliche Rückkehr als „Sensationscomeback“ an. Breitenreiter war nach der Erfolgssaison zur TSG Hoffenheim gewechselt, wo nach einem halben Jahr schon wieder Schluss war. Über Huddersfield Town ging es zu Hannover 96. Seit April ist Breitenreiter ohne Klub. Mit Alfred Schreuder wird außerdem ein weiterer ehemaliger Hoffenheim-Trainer in Zürich diskutiert.