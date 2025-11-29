Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Frankfurt plant Fenyö-Leihe

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
Noah Fenyö im Einsatz für die SGE @Maxppp

Eintracht Frankfurt will Noah Fenyö in diesem Winter leihweise abgeben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, strebt die SGE an, den 19-Jährigen in der 2. Bundesliga oder einer ausländischen ersten Liga wie der belgischen oder niederländischen unterzubringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fenyö kam bisher nur für die Zweitvertretung der Eintracht zum Einsatz und soll nun Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln. Der zentrale Mittelfeldspieler ist Teil der Langzeitplanung in Frankfurt. Im September 2024 unterzeichnete der ungarische U-Nationalspieler bei den Hessen einen Profivertrag bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Noah Dávid Gabriel Fenyö

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Noah Dávid Gabriel Fenyö Noah Dávid Gabriel Fenyö
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert