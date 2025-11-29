Frankfurt plant Fenyö-Leihe

Eintracht Frankfurt will Noah Fenyö in diesem Winter leihweise abgeben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, strebt die SGE an, den 19-Jährigen in der 2. Bundesliga oder einer ausländischen ersten Liga wie der belgischen oder niederländischen unterzubringen.

Fenyö kam bisher nur für die Zweitvertretung der Eintracht zum Einsatz und soll nun Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln. Der zentrale Mittelfeldspieler ist Teil der Langzeitplanung in Frankfurt. Im September 2024 unterzeichnete der ungarische U-Nationalspieler bei den Hessen einen Profivertrag bis 2029.