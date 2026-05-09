BVB-Abschied: Vier Optionen für Brandt

Die Zeit des Prokrastinierens ist bald vorbei für Julian Brandt (30). Nach sieben Jahren Borussia Dortmund gilt es, einen neuen Klub zu finden. Seine Fußballschuhe an den Nagel hängen will der 48-fache Nationalspieler schließlich noch nicht.

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Ausgerechnet in seiner Geburtstadt Bremen wird Brandt am kommenden Samstag sein letztes Spiel für den BVB bestreiten. „Das hätte ich mir nicht besser malen können“, sagt der Rechtsfuß, der keinen Hehl aus seiner Zuneigung für den SV Werder macht. Dass er am Ende am Osterdeich landet, ist allerdings kaum vorstellbar. Zu immens wären die Gehaltseinbußen, die Brandt in Kauf nehmen müsste.

Vier Ligen locken

Es dürfte wohl der Wechsel ins europäische Ausland werden. Die momentan heißeste Spur führt zu Atlético Madrid, das einen Nachfolger für Vereinslegende Antoine Griezmann (35) sucht. Wirklich konkret wurde es mit den Rojiblancos aber bislang noch nicht. „Ich habe ein, zwei Gedanken, aber alles zu seiner Zeit“, sagte Brandt vor einigen Wochen.

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Ebenfalls im Rennen: Die AS Rom sowie der FC Arsenal und Fenerbahce. In konkrete Gespräche wird Brandt aber wohl erst nach dem emotionalen Werder-Spiel einsteigen. „Ich will grundsätzlich gar nichts ausschließen. Es gibt Sachen, die ich bevorzuge, und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht bevorzuge“, so der Spielgestalter, der sich eigentlich in einer komfortablen Situation befindet, sich so langsam aber mit dem neuen Kaptiel befassen muss.