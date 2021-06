Kehl wird Zorc-Nachfolger

Borussia Dortmund stellt die Weichen für die Zukunft. Wie der BVB offiziell mitteilt, wird Sebastian Kehl zur Saison 2022/23 neuer Sportdirektor. Der 41-Jährige tritt dann die Nachfolge von Michael Zorc an, der diesen Posten seit 1998 bekleidet. Der Ex-Profi unterzeichnet einen bis 2025 datierten Vertrag.

Kehl ist seit knapp drei Jahren als Leiter des Lizenzspielerbereichs im Amt. Zuvor hatte er als aktiver Profi zwischen 2002 und 2015 insgesamt 362 Partien für Dortmund absolviert.

„Ich bin froh, dass es uns erneut gelungen ist, einen verdienten Meisterspieler über seine aktive Karriere hinaus langfristig an den Klub zu binden. Sebastian Kehl hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet und sich auf seine künftige Rolle als Sportdirektor des BVB bereits vorbereiten können“, sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

„Folgerichtige und logische Entscheidung“

Zorc selbst sieht sein Vermächtnis künftig in fähigen Händen: „Sebastian hat sich sukzessive in alle relevanten Themenfelder eines Sportdirektors eingebracht. Ich schätze seine Arbeit sehr. Dass die Geschäftsführung nun entschieden hat, ihn im Sommer 2022 zu meinem Nachfolger zu machen, halte ich für die folgerichtige und logische Entscheidung. Ich freue mich schon jetzt auf unsere Zusammenarbeit in meinem letzten Jahr als BVB-Sportdirektor.“

Kehl ergänzt: „Ich fühle mich seit nun fast zwanzig Jahren mit diesem großartigen Verein sehr eng verbunden und bin stolz darauf, die Gelegenheit zu erhalten, den sportlichen Bereich von Borussia Dortmund ab 2022 in verantwortlicher Position gestalten zu dürfen. Als Sportdirektor die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der BVB auch in Zukunft erfolgreich sein wird.“