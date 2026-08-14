Statt El Mala: Holt der BVB jetzt Nkunku?

Erst vor einem Jahr wechselte Christopher Nkunku (28) für rund 37 Millionen Euro vom FC Chelsea zum AC Mailand. Nach nur einer Saison nähert sich seine Zeit in der italienischen Modestadt schon wieder dem Ende. Der Offensivspieler hat bei den Rossoneri keine Zukunft mehr und wurde auf die Verkaufsliste gesetzt. Nkunku selbst strebt ebenfalls einen Wechsel an.

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Auch aufgrund seines hohen Gehalts scheint eine Leihe derzeit am wahrscheinlichsten. Laut ‚L’Équipe‘ schätzt der FC Barcelona das Profil des 18-fachen französischen Nationalspielers schon lange, der spanische Meister habe bereits Kontakt zu Nkunkus Beratern aufgenommen. Bei den Katalanen könnte er den Kaderplatz von Ferran Torres (26) einnehmen, der sich für knapp 50 Millionen Euro Paris St. Germain anschließen wird.

Auch Leipzig & Dortmund an Nkunku dran?

Oder zieht es Nkunku doch zurück in die Bundesliga? Eine Rückkehr zu RB Leipzig ist der französischen Sportzeitung zufolge „eine Möglichkeit“. Für die Sachsen steuerte Nkunku zwischen 2019 und 2023 beeindruckende 70 Tore und 56 Vorlagen in 172 Einsätzen bei.

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Die ‚L’Équipe‘ bringt den bei PSG ausgebildeten Rechtsfuß jedoch auch mit Borussia Dortmund in Verbindung. Der BVB sei ebenfalls im Rennen um den flexibel einsetzbaren Angreifer, heißt es. Die Schwarz-Gelben nahmen am heutigen Freitag nach wochenlangem Poker Abstand von einem Transfer von Said El Mala (19/1. FC Köln) und sehen sich in der Offensivabteilung nun anderweitig um.

Heiß könnte laut ‚Sky‘ auch die Spur zu Giannis Konstantelias (23) vom KRC Genk werden. David Blacha, rechte Hand von Sportdirektor Ole Book, sei am gestrigen Donnerstag vor Ort gewesen, um den griechischen Offensivspieler in der Europa League-Qualifikation gegen den RSC Anderlecht (2:3) unter die Lupe zu nehmen. Die Wahrscheinlichkeit für ein Comeback des vereinslosen Ex-Dortmunders Jadon Sancho (26) sollen BVB-Quellen auf weniger als ein Prozent beziffern.