Niko Kovac ist optimistisch, dass Ethan Nwaneri eine Verstärkung für Borussia Dortmund sein wird. „Wir haben schon auf der Position gesucht – jemanden, der Eins-gegen-eins-Duelle spielen kann, der schnell ist, der dribbelstark ist. Er ist der jüngste Spieler, der jemals in der Premier League aufgelaufen ist. Wir haben einen sehr guten Mann für das Jahr verpflichtet. Wir hoffen, er kann die Erwartungen, die wir in ihn setzen, erfüllen. Aber davon bin ich überzeugt“, ordnet der BVB-Trainer die Stärken des Hochtalentierten ein. FT hat aber auch drei Stolpersteine gefunden:

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Position

Die Notleihe von Nwaneri kam zustande, da der BVB nach dem Kreuzbandriss von Giannis Konstantelias schnell einen Ersatz brauchte. Als Spielertyp ähnelt Nwaneri aber vielmehr dem zweiten neuen BVB-Griechen Konstantinos Karetsas (19).

Beide sind Linksfüße, die am liebsten über die rechte Seite dribbelnd nach innen ziehen, dann abschließen oder den entscheidenden Pass suchen. Stellt Kovac einen von ihnen auf die Konstantelias-Position halblinks, droht eine große Stärke verlorenzugehen.

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Matchfitness

Ein ähnliches Schicksal ereilte Nwaneri schon während seiner jüngsten Leihe zu Olympique Marseille. Dort wurde seine Position von Mason Greenwood (24) – ebenfalls Linksfuß – blockiert, sodass der Youngster in Frankreich kaum zum Zug kam.

Matthieu Margueritte von der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato sagt zu Nwaneris Halbjahr in der Ligue 1:

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„Als OM ihn im Januar auf Leihbasis verpflichtete, weckte dies große Erwartungen, und alle waren sich einig, dass Marseille einen der besten Deals gelandet hatte. Zu diesem Zeitpunkt galt Nwaneri als eines der besten Nachwuchstalente von Arsenal, und er erklärte, er habe sich wegen Trainer Roberto De Zerbi für Marseille entschieden. Selbst Mikel Arteta (Arsenal-Trainer, d. Red.) sagte, es sei sehr erfreulich zu sehen, dass sein Spieler unter einem offensiv ausgerichteten Trainer wie dem Italiener mehr Einsatzzeit bekomme.“

Margueritte weiter: „Für Nwaneri lief zunächst alles gut: Bereits am Tag nach der Bekanntgabe seines Wechsels erzielte er in der Ligue 1 ein Tor gegen Lens. Zu seinem Unglück ging jedoch wenige Tage später alles schief. Er kam am 23. Januar an. 19 Tage später war De Zerbi nicht mehr da. Anschließend wurde Nwaneri vom neuen Trainer Habib Beye nie als echte Option in Betracht gezogen. Eine schwierige Zeit für ihn, die zu einer kritischen Äußerung von Arteta führte, der sagte, dass dies nicht der mit Marseille besprochene Plan gewesen sei. Nwaneri kam in fünf der letzten sechs Spiele der Saison nicht zum Einsatz und verschoss im französischen Pokal einen Elfmeter gegen Toulouse, was zum Ausscheiden führte.“

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Kann Nwaneri mit dieser Vorgeschichte überhaupt eine Soforthilfe für den BVB sein? Für einen 19-Jährigen ist das per se schwierig. Dringend nötig wäre dafür auf jeden Fall Fitness. Diese attestiert ihm Kovac zwar, doch Nwaneris letzter Startelfeinsatz in einem Pflichtspielt ist sieben Monate her.

In Marseille befand ihn Trainer Habib Beye für zu leicht: „Er ist ein großes Talent, das sich an die Intensität der Ligue 1 gewöhnen muss. Er muss in einigen Bereichen seines Spiels noch deutlich besser werden.“ Nun ist Kovac durchaus als Fitmacher bekannt, eine Vorbereitung lang Zeit dafür hat der Coach bei Nwaneri aber nicht.

Was meint ihr: Wird Ethan Nwaneri beim BVB durchstarten? Ja, er ist eine Top-Verstärkung Nein, das wird eine Enttäuschung Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Rückhol-Klausel

Ein echter Schock für BVB-Fans war die heutige Enthüllung von Fabrizio Romano: Arsenal hat die Möglichkeit, die Nwaneri-Leihe im Januar einseitig zu beenden. Dieses Schicksal ereilte den BVB bittererweise schon im vergangenen Winter, als der FC Chelsea Innenverteidiger Aarón Anselmino (21) zurückholte. Die Klausel beeinträchtigt die Planungssicherheit des BVB doch beträchtlich.