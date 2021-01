Arsenal: Rekik kommt diese Woche

Der FC Arsenal wird wohl in Kürze seinen ersten Wintertransfer unter Dach und Fach bringen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, schließt sich Omar Rekik, jüngerer Bruder vom Ex-Herthaner Karim Rekik (jetzt FC Sevilla), noch in dieser Woche den Gunners an. Auch der 19-Jährige kommt von der Hertha, bei der er zuletzt für die Zweitvertretung auflief.

In London ist der Tunesier ebenfalls zunächst für die U23-Mannschaft vorgesehen, soll jedoch bei den Profis mittrainieren. Wie die britische Zeitung berichtet, bezahlt Arsenal rund eine Million Euro Ablöse für das Abwehrtalent. Zuletzt kursierten noch Gerüchte über eine Transfersumme in Höhe von nur 600.000 Euro.