Liverpool: Neue Verhandlungsrunde wegen Isak

Über 300 Millionen Euro hat der FC Liverpool bereits in diesem Sommer in die Transfers von Florian Wirtz (22), Hugo Ekitiké (23) und Co. investiert. Auf den früheren Frankfurt-Stürmer soll noch ein weiterer Angreifer folgen, bei Alexander Isak (25) müssen sich die Reds aber noch etwas strecken.

Zu Beginn der kommenden Woche soll dem Interesse am Schweden von Newcastle United Nachdruck verliehen werden. Wie Sacha Tavolieri berichtet, sind zum Wochenstart neue Verhandlungen mit den Magpies terminiert. Der Ausnahmestürmer hat seinem Arbeitgeber mehrfach signalisiert, dass er nur an die Anfield Road wechseln will.

Erstes Angebot abgelehnt

Ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 138 Millionen Euro reichte Newcastle zuletzt nicht, um Isak freizugeben. Die Schmerzgrenze der Nordengländer wird nach wie vor bei 170 Millionen Euro angesiedelt.

Gut möglich, dass sich die Erstligisten in der kommenden Woche weiter annähern. Die sich anbahnende Verpflichtung von Benjamin Sesko (22) von RB Leipzig könnte zusätzlich Bewegung in die Sache bringen.