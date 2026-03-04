Hoffenheim: Burger musste anderen Deal abwarten

Wouter Burger musste vor seinem Wechsel zur TSG Hoffenheim eine andere Personalie abwarten. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ enthüllt der 25-jährige Niederländer, dass sein Sommertransfer zur TSG auch von dem Abgang von Anton Stach (27) zu Leeds United abhängig gewesen sei: „Hoffenheim war sehr früh an mir dran und hat mir einen klaren Plan gezeigt. Hier hat sich alles sehr gut angefühlt. Ich musste dann noch ein bisschen auf den Transfer von Anton Stach warten.“

Während Stach für 20 Millionen Euro nach England wechselte, entpuppt sich Burger als Top-Einkauf und gehört in Sinsheim zu den Säulen der bisherigen Spielzeit. Für eine Ablösesumme von vier Millionen Euro eiste die TSG den zentralen Mittelfeldspieler im Sommer vom englischen Zweitligisten Stoke City los. Bei den Hoffenheimern funktionierte Burger auf Anhieb: 14 Torbeteiligungen in 23 Pflichtspieleinsätzen sprechen eine deutliche Sprache.