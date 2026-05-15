City schnappt Wolfsburg Toptalent Detourbet weg

Mathys Detourbet steht vor einem Wechsel von ES Troyes zu Manchester City und wird planmäßig postwendend an die AS Monaco verliehen. Das kann FT exklusiv berichten. An dem 19-jährigen Flügelspieler waren zum Jahresstart auch der VfL Wolfsburg sowie mehrere ungenannte Bundesligisten und die AS Rom dran. Die Niedersachsen führten mehrere Gespräche mit dem U19-Nationalspieler, diese verliefen jedoch erfolglos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Skyblues, deren Vereinsgelände er ebenfalls im Januar besuchte, erhalten nun den Zuschlag. Über die Ablösemodalitäten für den 2028 an Troyes gebundenen Rechtsfuß ist bisher nichts bekannt. Direkt nach der Unterschrift beim Premier League-Klub wird Detourbet nach Monaco reisen und dort eine einjährige Leihe mit der Option auf ein weiteres Jahr antreten. Nach FT-Informationen sucht der Spieler bereits eine Wohnung im Fürstentum.