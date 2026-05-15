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FT-Exklusiv Ligue 1

City schnappt Wolfsburg Toptalent Detourbet weg

von Martin Schmitz - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Mathys Detourbet im Einsatz für Troyes @Maxppp

Mathys Detourbet steht vor einem Wechsel von ES Troyes zu Manchester City und wird planmäßig postwendend an die AS Monaco verliehen. Das kann FT exklusiv berichten. An dem 19-jährigen Flügelspieler waren zum Jahresstart auch der VfL Wolfsburg sowie mehrere ungenannte Bundesligisten und die AS Rom dran. Die Niedersachsen führten mehrere Gespräche mit dem U19-Nationalspieler, diese verliefen jedoch erfolglos.

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Die Skyblues, deren Vereinsgelände er ebenfalls im Januar besuchte, erhalten nun den Zuschlag. Über die Ablösemodalitäten für den 2028 an Troyes gebundenen Rechtsfuß ist bisher nichts bekannt. Direkt nach der Unterschrift beim Premier League-Klub wird Detourbet nach Monaco reisen und dort eine einjährige Leihe mit der Option auf ein weiteres Jahr antreten. Nach FT-Informationen sucht der Spieler bereits eine Wohnung im Fürstentum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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