14 Millionen für Stage

Die TSG Hoffenheim beißt im Poker um Jens Stage (29) weiter auf Granit. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ hat Werder Bremen auch das zweite Angebot aus dem Kraichgau abgelehnt, das sich knapp im zweistelligen Millionenbereich bewegt haben soll. Werder wolle mindestens 14 Millionen Euro sehen.

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Mit Stage selbst ist sich Hoffenheim schon über einen Vierjahresvertrag einig. Beim SVW besitzt der dänische Mittelfeldspieler einen Kontrakt bis 2028. Vor vier Jahren war Stage für vier Millionen Euro vom FC Kopenhagen gekommen.