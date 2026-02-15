Medien: Guirassy will den BVB verlassen

Serhou Guirassy will Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Das geht aus der ‚Bild‘-Sendung ‚True or not true‘ hervor. BVB-Reporter Michel Schröer berichtet, dass Guirassys Karriereplan vorsieht, „jetzt im Sommer nochmal einen richtig dicken Vertrag unterschreiben“ zu wollen.

Wahrscheinlichstes Ziel sei Saudi-Arabien, wo der 29-Jährige schon im vergangenen Jahr öfter von seinem Bruder und Berater angeboten wurde. Der Schritt zu einem europäischen Topklub sei zwar ebenfalls interessant, angesichts von Guirassys langer Torflaute (nur ein Bundesliga-Treffer in drei Monaten) jedoch unwahrscheinlich.

Guirassy ist noch bis 2028 an den BVB gebunden. Für festgeschriebene 50 Millionen Euro darf er wechseln. Unklar, ob es tatsächlich Interessenten gibt, die so viel Geld auf den Tisch legen würden. Als potenziellen neuen Stürmer hat der BVB bereits Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) im Visier.