Menü Suche
Kommentar
Weltmeisterschaft

Kroatien macht Dalic-Nachfolger ausfindig

von Daniel del Federico - Quelle: Lorenzo Lepore
Slaven Bilic war von 2019 bis 2020 Trainer bei West Brom @Maxppp

Kroatien hat offenbar den Trainer gefunden, der Zlatko Dalic ersetzen soll. Nach Informationen von Lorenzo Lepore ist Slaven Bilic der favorisierte Kandidat für den Posten des Nationaltrainers. Der 57-Jährige soll einem erneuten Engagement beim kroatischen Fußballverband äußerst positiv gegenüberstehen. Dalic hat erst gestern verkündet, sein Amt nach neun erfolgreichen Jahren niederzulegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bilic trainierte die Nationalmannschaft bereits von 2006 bis 2012. Seitdem war der erfahrene Übungsleiter in Russland, der Türkei, Saudi-Arabien, China sowie in England tätig. Seit August 2024 ist Bilic vereinslos. Nennenswerte Titel konnte der Weltenbummler während seiner Trainerkarriere nicht gewinnen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Kroatien
Slaven Bilić

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Kroatien Flag Kroatien
Slaven Bilić Slaven Bilić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert