Kroatien macht Dalic-Nachfolger ausfindig

Kroatien hat offenbar den Trainer gefunden, der Zlatko Dalic ersetzen soll. Nach Informationen von Lorenzo Lepore ist Slaven Bilic der favorisierte Kandidat für den Posten des Nationaltrainers. Der 57-Jährige soll einem erneuten Engagement beim kroatischen Fußballverband äußerst positiv gegenüberstehen. Dalic hat erst gestern verkündet, sein Amt nach neun erfolgreichen Jahren niederzulegen.

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Bilic trainierte die Nationalmannschaft bereits von 2006 bis 2012. Seitdem war der erfahrene Übungsleiter in Russland, der Türkei, Saudi-Arabien, China sowie in England tätig. Seit August 2024 ist Bilic vereinslos. Nennenswerte Titel konnte der Weltenbummler während seiner Trainerkarriere nicht gewinnen.