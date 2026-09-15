Operation: Pechvogel Ouédraogo lange raus

Assan Ouédraogo wird RB Leipzig abermals für eine lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der talentierte Mittelfeldakteur eine Kapselverletzung in der Schulter zugezogen, die operativ behandelt werden muss. Der 20-Jährige musste am Sonntag beim 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV in der 28. Minute mit starken Schmerzen ausgewechselt werden.

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RB Leipzig muss bis auf Weiteres auf Assan #Ouédraogo verzichten ℹ️



Der 20-jährige deutsche Nationalspieler hat sich im Heimspiel gegen den Hamburger SV eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen.

Die Verletzung wird operativ behandelt.



Gute Besserung, Assan! 🙏 pic.twitter.com/sjpp4jKslS — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 15, 2026

RB-Chefcoach Martín Demichelis sagte nach der Partie: „Es ist wohl die gleiche Verletzung wie in der Vorbereitung. Es sieht nicht gut aus, aber wir haben noch keine genaue Diagnose.“ Ouédraogo hatte sich Anfang August eine Kapselverletzung an derselben Schulter zugezogen, kam aber um eine Operation herum. Nun muss der Pechvogel unters Messer.