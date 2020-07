Bonaventura vor Milan-Abschied

Giacomo Bonaventura wird nach der Saison den AC Mailand verlassen. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, wird der zum 31. August auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert. Der Serie A könnte der 30-jährige zentrale Mittelfeldspieler aber erhalten bleiben. Neben den beiden römischen Klub AS und Lazio soll sich auch der FC Turin mit Bonaventura beschäftigen.

Der 13-fache italienische Nationalspieler steht seit 2014 in Mailand unter Vertrag und kam bislang zu 175 Pflichtspieleinsätze. Neben Bonaventura wird wohl auch Zlatan Ibrahimovic die Rossoneri nach der Saison verlassen. Den schwedischen Stürmer könnte es zurück in die Heimat zu Hammarby IF ziehen. Am schwedischen Erstligisten hält der 38-Jährige 25 Prozent der Klubanteile.