Real: Bitterer Rückschlag für Mastantuono

von Dominik Sandler
Franco Mastantuono schießt den Ball @Maxppp

Das Lazarett bei Real Madrid erweitert sich. Wie die Königlichen mitteilen, fällt Franco Mastantuono mit einer Schambeinentzündung aus. Wie lange der 18-Jährige fehlen wird, ist noch unklar.

Der Youngster war nach der Klub-Weltmeisterschaft zum Team von Xabi Alonso gestoßen und hat sich dort gut eingefunden. Am Samstag gegen den FC Valencia (4:0) setzte Alonso über die volle Distanz auf den Rechtsaußen. Jetzt gesellt sich Mastantuono zu den Verletzten Antonio Rüdiger (32), David Alaba (33) und Daniel Carvajal (33).

