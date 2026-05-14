2. Bundesliga
Hertha macht Gouram zum Profi
3 min.
@Maxppp
Soufian Gouram geht seine ersten Profischritte bei Hertha BSC. Der 20-jährige Este hat in der Hauptstadt einen Profivertrag bis 2027 unterschrieben. Seit 2019 wird der Mittelfeldspieler im Berliner Westend ausgebildet.
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Auf seinen ersten Profieinsatz wartet der vierfache U21-Nationalspieler noch. In dieser Spielzeit kam Gouram 20 Mal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost zum Einsatz.
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