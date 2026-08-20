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Offiziell Süper Lig

Gala verkündet 25-Millionen-Zugang

von David Hamza
Batrakov am Ball @Maxppp

Galatasaray schnappt sich Aleksey Batrakov (21) von Lokomotiv Moskau. Der offensive Mittelfeldspieler kostet laut offiziellen Angaben der Istanbuler eine Ablöse von 25 Millionen Euro. Zudem erhalten die Russen 15 Prozent des Transfergewinns bei einem zukünftigen Verkauf.

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Batrakov, zwölffacher russischer Nationalspieler, unterschreibt beim türkischen Meister einen Fünfjahresvertrag mit einem Nettogehalt von 3,25 Millionen Euro pro Saison.

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