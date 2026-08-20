Galatasaray schnappt sich Aleksey Batrakov (21) von Lokomotiv Moskau. Der offensive Mittelfeldspieler kostet laut offiziellen Angaben der Istanbuler eine Ablöse von 25 Millionen Euro. Zudem erhalten die Russen 15 Prozent des Transfergewinns bei einem zukünftigen Verkauf.

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Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Aleksei Batrakov! 💛❤️ pic.twitter.com/JGZLZ72SG3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2026

Batrakov, zwölffacher russischer Nationalspieler, unterschreibt beim türkischen Meister einen Fünfjahresvertrag mit einem Nettogehalt von 3,25 Millionen Euro pro Saison.