Menü Suche
Kommentar 10
WM-Qualifikation Europa

Wegen CR7: Portugal bettelt bei der FIFA

von Dominik Sandler - Quelle: A Bola
1 min.
Cristiano Ronaldo für Portugal im Einsatz @Maxppp

Der portugiesische Verband hofft, dass die Strafe für Cristiano Ronaldo nach dessen Tätlichkeit gegen Irland (0:2) möglichst gering ausfällt. Wie ‚A Bola‘ berichtet, wollen die Portugiesen mit einer offiziellen Bitte um eine möglichst milde Strafe für CR7 an die FIFA herantreten. Ronaldo hatte seinem Gegenspieler Dara O’Shea (26) in der 61. Minute den Ellbogen in den Rücken gerammt und dafür zu Recht die Rote Karte gesehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte er mehr als ein Spiel gesperrt werden, würde er eine oder mehrere Partien bei der WM verpassen. Das Mindeststrafmaß sieht eine Sperre von einem Spiel vor. Für Ronaldo war es der erste Platzverweis in seiner Nationalmannschaftskarriere. Er könnte dem 40-Jährigen teuer zu stehen kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa
Portugal
Cristiano Ronaldo

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Portugal Flag Portugal
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert