Wegen CR7: Portugal bettelt bei der FIFA

Der portugiesische Verband hofft, dass die Strafe für Cristiano Ronaldo nach dessen Tätlichkeit gegen Irland (0:2) möglichst gering ausfällt. Wie ‚A Bola‘ berichtet, wollen die Portugiesen mit einer offiziellen Bitte um eine möglichst milde Strafe für CR7 an die FIFA herantreten. Ronaldo hatte seinem Gegenspieler Dara O’Shea (26) in der 61. Minute den Ellbogen in den Rücken gerammt und dafür zu Recht die Rote Karte gesehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte er mehr als ein Spiel gesperrt werden, würde er eine oder mehrere Partien bei der WM verpassen. Das Mindeststrafmaß sieht eine Sperre von einem Spiel vor. Für Ronaldo war es der erste Platzverweis in seiner Nationalmannschaftskarriere. Er könnte dem 40-Jährigen teuer zu stehen kommen.