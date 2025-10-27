Knauff bekennt sich zur Eintracht

Ansgar Knauff (23) sieht seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. Auf Nachfrage des ‚kicker‘, was passieren müsse, damit er einen Abschied in Betracht zieht, antwortet der Außenstürmer: „Das weiß ich nicht, dafür ist das Fußballgeschäft zu schnelllebig. Ich konzentriere mich immer aufs Hier und Jetzt und bin sehr glücklich bei der Eintracht.“ In der laufenden Saison kommt Knauff häufiger als Joker zum Einsatz, in der Liga stehen 290 Einsatzminuten auf seinem Konto (zwei Tore).

„Natürlich will ich so viel wie möglich spielen, wie jeder andere auch“, so Knauff, der erklärt: „Auf den Flügeln gibt es mit Ritsu Doan, Jean-Matteo Bahoya und mir drei Spieler für zwei Positionen. Da sitzt immer mal einer auf der Bank. Ich gebe mein Bestes, um mich reinzuspielen und die meisten Spiele von Anfang an machen zu können.“ Vertraglich gebunden ist Knauff bis 2028.