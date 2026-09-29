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Neues Abenteuer für Salah-Kumpel Elneny

von Julian Jasch
3 min.
Mohamed Elneny mit Mo Salah @Maxppp

Mohamed Elneny hat im Alter von 34 Jahren noch nicht genug. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt beim grichischen Erstligisten Levadiakos. Zuletzt war er für Al-Jazira in Abu Dhabi aktiv, sein dortiger Vertrag lief Ende Juni aus.

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Elneny war 2016 für 12,5 Millionen Euro vom FC Basel zum FC Arsenal gewechselt, für den er insgesamt 161 Pflichtspiele absolvierte. Zudem lief der Landsmann von Ägypten-Star Mohamed Salah (34/Trabzonspor) 103 Mal für die Nationalmannschaft auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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