Neues Abenteuer für Salah-Kumpel Elneny

Mohamed Elneny hat im Alter von 34 Jahren noch nicht genug. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt beim grichischen Erstligisten Levadiakos. Zuletzt war er für Al-Jazira in Abu Dhabi aktiv, sein dortiger Vertrag lief Ende Juni aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Elneny war 2016 für 12,5 Millionen Euro vom FC Basel zum FC Arsenal gewechselt, für den er insgesamt 161 Pflichtspiele absolvierte. Zudem lief der Landsmann von Ägypten-Star Mohamed Salah (34/Trabzonspor) 103 Mal für die Nationalmannschaft auf.