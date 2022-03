PSG klopft bei Paratici an

Bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor blickt Paris St. Germain nicht zuletzt auch nach England. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato ist der Italiener Fabio Paratici ein Kandidat an der Seine. Der 49-Jährige ist derzeit Sportdirektor bei Tottenham Hotspur.

In Paris ist man nicht mehr restlos überzeugt von Leonardo, der am Saisonende seinen Hut nehmen könnte. Wunschnachfolger von PSG wäre wohl Arsène Wenger. Der 72-Jährige könnte als Kaderplaner übernehmen, während Zinedine Zidane den aktuellen Trainer Mauricio Pochettino ablöst – so die Idealvorstellung am Eiffelturm.