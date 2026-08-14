Manchester City bereitet sich auf den Abgang von Rodri vor. Der 30-jährige Mittelfeldspieler wird die Skyblues aller Voraussicht nach zum FC Barcelona verlassen. Die Verhandlungen mit den Katalanen laufen auf Hochtouren. Parallel dazu bahnt sich im Transfer-Krimi um Enzo Fernández (25) eine Entscheidung an.

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Wie César Luis Merlo berichtet, wird City den Blues heute ein Angebot über 120 Millionen Euro vorlegen. Auch Gianluca Di Marzio bestätigt, dass eine Offerte in dieser Größenordnung im Anflug ist. Die Lage spitzt sich zu. Chelsea hatte im Vorfeld eine Deadline angekündigt: Bis heute um 18 Uhr muss ein Angebot auf dem Tisch liegen, das die Forderungen der Londoner erfüllt.

Das wäre mit dem City-Vorstoß allerdings nicht der Fall. Umgerechnet 140 Millionen Euro will Chelsea für den Verkauf des argentinischen Nationalspielers einstreichen. Bis 2032 steht Fernández noch unter Vertrag. Druck, den Leistungsträger abzugeben, gibt es daher nicht. Ob sich Chelsea tatsächlich auf weitere Verhandlungen einlässt, bleibt abzuwarten. Die Forderung und die Deadline waren bislang in Stein gemeißelt. Ihren Standpunkt hatten die Blues verdeutlicht.