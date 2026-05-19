Neuer Eintracht-Coach: Vorstellung nächste Woche

Sonntagabend hatte Eintracht Frankfurt die Trennung von Albert Riera publik gemacht, heute übernahm Markus Krösche Verantwortung für das Missverständnis, das gerade mal etwas mehr als drei Monate andauerte. Zudem kam der Sportvorstand auf die Suche nach einem Nachfolger zu sprechen.

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„Wir sind in Gesprächen. Wir wollen zeitnah eine Lösung finden“, kündigte Krösche an. Nach Informationen der ‚Bild‘ bedeutet das konkret, dass die Hessen in der kommenden Woche einen neuen Übungsleiter präsentieren möchten. Und die Spur zum zuletzt gehandelten Ex-Frankfurt-Coach Adi Hütter wird wohl immer heißer.

Das Boulevardblatt berichtet von einer Kontaktaufnahme mit dem 56-Jährigen, der nach seinem Aus bei der AS Monaco im Oktober frei verfügbar wäre. Darüber hinaus ergänzt die ‚Bild‘, dass die SGE einen bundesligaerfahrenen Trainer sucht, der Eintracht-Bezug mitbringt – beides trifft auf Hütter zu.

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Krösche lässt aufhorchen

Außerdem passt der 56-Jährige zum Anforderungsprofil, das von Krösche beschrieben wurde: „Es geht darum, jemanden zu finden, der eine klare Spielidee hat. Wir wollen eine Mischung bekommen aus Umschalt- und Ballbesitzfußball.“

Natürlich ist damit nicht gesagt, dass es auf Hütter hinausläuft, der Weg für eine Reunion scheint aber geebnet. Und für den Fall der Fälle beschäftigt sich Krösche auch mit Alternativen, darunter Matthias Jaissle (Al Ahli), den der Job am Main reizen soll, sowie Mike Tullberg (FC Midtjylland).