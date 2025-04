Bayern-Talent vor dem Abflug?

Dem FC Bayern droht im Sommer der Verlust eines seiner Talente. Wie ‚Sky‘ berichtet, könnte Adin Licina aufgrund fehlender Perspektiven im kommenden Sommer einen neuen Weg einschlagen, per Leihe oder auch dauerhaft. Demnach gibt es bereits Interessenten aus der Bundesliga, aber auch aus den anderen europäischen Top-Ligen.

Der 18-Jährige durfte immer wieder beim Team von Vincent Kompany reinschnuppern, eine Sprunggelenksverletzung wirft ihn aber seit Ende Februar zurück. Vornehmlich kommt der Offensivspieler bei der Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern zum Einsatz, wo er auf ein Tor und einen Assist in 13 Spielen blicken kann. Vertraglich ist Licina noch bis 2026 an den FCB gebunden.