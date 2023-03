BVB: Haller über den Titelkampf & „gute Seiten der Krankheit“

Sébastien Haller hat sich zum Meisterschaftsrennen in der Bundesliga geäußert. Im Interview mit der FT-Partnerseite Foot Mercato sagt der Stürmer von Borussia Dortmund: „Es ist klar, dass wir um diesen Titel kämpfen werden, denn wir sind nah dran. Es ist wirklich das Ziel jedes Spielers. Wir befinden uns in einer Position der Stärke. Wir wollen das Ziel erreichen und werden alles dafür tun. Ich hoffe, es wird passieren und dafür werden wir täglich arbeiten.“ Vor dem ultimativen Spitzenspiel am 1. April (18:30 Uhr) beim FC Bayern führt der BVB die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an.

Der Meistertitel wäre für Haller, wie er selbst sagt, „ein Bonus“. Schließlich wurde bei ihm im Sommer ein Hodentumor diagnostiziert, der ihn zu vier Chemotherapien und zwei Operationen zwang. Erst zu Beginn des Kalenderjahres konnte der 28-Jährige ins Spielgeschehen eingreifen. Zu seiner schwersten Zeit sagt Haller: „Mir hat das großartige Verhalten des Teams geholfen. Man spürte, dass sie berührt waren und sich aufrichtig um einen gekümmert haben. Sei es durch Worte, Gesten oder Botschaften. Dadurch konnte ich einige Leute besser kennenlernen und eine Beziehung aufbauen. Das ist tatsächlich eine der guten Seiten der Krankheit.“

