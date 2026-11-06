BVB-Star hat „Angebote aus England vorliegen“

Die anvisierte Verlängerung mit Waldemar Anton steht bei Borussia Dortmund ganz oben auf der Agenda. Der Vertrag des so konstanten Leistungsträgers läuft 2028 aus, mit dem Innenverteidiger in das letzte Vertragsjahr zu gehen, möchte der BVB vermeiden.

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Dementsprechend sollen zeitnah Nägel mit Köpfen gemacht werden. Eine erste Offerte haben die Schwarz-Gelben Anton bereits vorgelegt, diese entsprach jedoch nicht den Vorstellungen des deutschen Nationalspielers. Aktuell verdient Anton laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Dortmund Insider‘ rund 5,5 Millionen Euro jährlich.

In welchem Bereich sich das erste Angebot bewegt hat, ist unklar. Angesichts seiner starken Leistungen erhofft sich Anton jedenfalls einen Gehaltssprung. Zudem geht es ihm dem ‚Dortmund Insider‘ zufolge auch um Wertschätzung, da Positionskollege Nico Schlotterbeck (26) mit bis zu 14 Millionen Euro im Jahr entlohnt wird.

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Konkurrenz von der Insel

Einen Markt hat Anton wohl auf der Insel. BVB-Chefreporter Jörg Weiler gibt im ‚Dortmund Insider‘ zu Protokoll: „Er hat natürlich auch Angebote aus England vorliegen, wo er dann auch auf die Insel gehen und wahrscheinlich wesentlich mehr verdienen könnte.“

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Es ist durchaus vorstellbar, dass Anton Interesse auf der Insel geweckt hat. In der Vergangenheit wurde er mit Manchester United in Verbindung gebracht. Da die kriselnden Red Devils noch immer auf der Suche nach einem Abwehrchef sein dürften, ist für den BVB Eile geboten.