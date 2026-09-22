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Bundesliga

Wegen Trump: Werder-Transfer mit Verzögerung

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Julián Malatini im Werder-Training @Maxppp

Mit einiger Verzögerung geht die Leihe von Julián Malatini (25) zum FC Cincinnati nun doch über die Bühne. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kam es zu Wochenbeginn zum Durchbruch, die nötigen Papiere sind unterzeichnet. Der Argentinier hat demnach die US-Arbeitsgenehmigung erhalten und wird am morgigen Mittwoch in die USA reisen.

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Der SV Werder hatte den Wechsel bereits Anfang September offiziell verkündet. Wie die Boulevardzeitung ausführt, erhielt der Innenverteidiger wohl aufgrund der verschärften Einreise- und Arbeitsbestimmungen während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump zunächst keine Freigabe. Malatini musste sich weiter in Bremen fithalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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