Flicks Wunschelf: Die Neuen bringen mehr Tempo

Ein kleinerer Umbruch könnte beim FC Bayern in der kommenden Transferphase vonstatten gehen. Klar ist: Neben Schlussmann Alexander Nübel (23) soll ein Rechtsverteidiger kommen. Konkrete Gerüchte ranken sich um Sergiño Dest von Ajax Amsterdam. Der 19-Jährige war bereits in München, um sich ein persönliches Bild von den Gegebenheiten an der Säbener Straße und in der Allianz Arena zu machen.

Weitestgehend vertraut mit dem bayrischen Umfeld sind aufgrund ihrer Nationalmannschaftserfahrungen auch Leroy Sané (24) und Timo Werner (24). Beide stehen sehr weit oben auf der Einkaufsliste der Münchner. Allerdings ist fraglich, ob der FC Bayern in Zeiten der Coronakrise zwei Investitionen in solch einer Größenordnung tätigen will. Geschweige denn drei, schließlich hat man mit Kai Havertz (20) noch einen dritten deutschen Nationalspieler im Visier.

Doch wer landet am Ende beim Rekordmeister? Eine Prognose ist kaum möglich. Doch sicher ist, dass es einige Veränderungen geben wird. Und das alleine schon deshalb, weil Jérôme Boateng (31), Corentin Tolisso (25), Javi Martínez (31) und Barça-Leihgabe Philippe Coutinho (27) den Klub verlassen könnten.

Hansi Flick seinerseits hat sich großen Einfluss auf die Transfermarkt-Planungen gesichert. Ihm ist die Verlängerung mit Thomas Müller (30) zuzuschreiben. Und auch die kolportierte Einigung mit Thiago (28) geht zu großen Teilen auf ihn zurück. Nun bleibt abzuwarten, für welche weiteren Personalien sich der ausgesprochene Werner-Befürworter stark machen wird.

