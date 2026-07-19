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Offiziell Serie A

Leipzig-Flirt Oulaï wechselt für 30 Millionen

von Dominik Sandler - Quelle: acffiorentina.com
@Maxppp

Der Wechsel von Christ Inao Oulaï ist perfekt. Der Ivorer schließt sich wie erwartet dem AC Florenz an. Wie Trabzonspor offiziell verkündet, überweisen die Italiener 26 Millionen Euro als Sockelablöse, weitere vier Millionen werden als Boni fällig.

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Lange war auch RB Leipzig am 20-jährigen zentralen Mittelfeldspieler interessiert. Dieser entscheidet sich aber für den Schritt zur Fiorentina.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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