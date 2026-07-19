Serie A
Leipzig-Flirt Oulaï wechselt für 30 Millionen
@Maxppp
Der Wechsel von Christ Inao Oulaï ist perfekt. Der Ivorer schließt sich wie erwartet dem AC Florenz an. Wie Trabzonspor offiziell verkündet, überweisen die Italiener 26 Millionen Euro als Sockelablöse, weitere vier Millionen werden als Boni fällig.
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Christ Inao Oulaï entra a far parte della nostra Storia💜⚜️ pic.twitter.com/VbFjgr4GON— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 19, 2026
Lange war auch RB Leipzig am 20-jährigen zentralen Mittelfeldspieler interessiert. Dieser entscheidet sich aber für den Schritt zur Fiorentina.
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