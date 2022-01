Barça: Fati schon wieder verletzt

Der FC Barcelona muss erneut auf Hoffnungsträger Ansu Fati verzichten. Der 19-Jährige hat sich nach Vereinsangaben eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen. Beim gestrigen 2:3 in der Copa del Rey war Fati nach rund einer Stunde eingewechselt worden.

Ob es sich um dieselbe Blessur handelt, die den Außenstürmer bereits in den vergangenen Wochen zum Aussetzen gezwungen hatte, schweigt sich Barça aus. Auch die Ausfalllänge lassen die Katalanen zum jetzigen Zeitpunkt offen.

LATEST NEWS | @ANSUFATI has a left biceps femoris injury. Further tests pending to find out the exact extent of the injury. pic.twitter.com/FORvAZ9lnC