XXL-Angebot: Plötzlicher Hijack bei Manzambi

Newcastle United geht im Werben um Johan Manzambi (20) plötzlich leer aus. Fabrizio Romano berichtet von einem erfolgreichen Hijack von Ligarivale Aston Villa. Dass die Villans beim Schweizer WM-Fahrer in die Vollen gehen, hängt mit dem Kreuzbandriss von Amadou Onana (24) zusammen.

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‚Sky‘ spricht ergänzend von XXL-Angeboten des Champions League-Vertreters, der sich sowohl mit Manzambi als auch mit Freiburg final geeinigt habe. Die Ablöse belaufe sich auf 70 Millionen Euro, dem Senkrechtstarter winke ein langfristiger Vertrag.

Dabei war in England zuletzt zu vernehmen, dass sich Manzambi mit Newcastle mündlich einig wurde. Zudem hatte man sich mit dem Bundesligisten auf eine Ablöse über 60 Millionen Euro verständigt. Kurz vor knapp scheitert der Deal jetzt aber, den Zuschlag erhält Aston Villa.