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BVB forciert nächste Verlängerung

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Danylo Krevsun sucht nach der nächsten Anspielstation @Maxppp

Nach der bevorstehenden Verlängerung mit Elias Benkara (18) möchte Borussia Dortmund den nächsten Deal mit einem Nachwuchsspieler eintüten. Die ‚Bild‘ berichtet, dass mit Danylo Krevsun (21) Gespräche über eine Ausdehnung des im Sommer auslaufenden Kontrakts laufen.

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Der Ukrainer spielt derzeit für die Dortmunder Reserve in der Regionalliga West. Im Kader der Profis stand Krevsun erst einmal. Im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo (2:0) nahm der Rechtsverteidiger 90 Minuten auf der Bank Platz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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