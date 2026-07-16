Der SC Freiburg investiert weiter kräftig in den Kader für die kommende Spielzeit. Auch das zentrale Mittelfeld wird gestärkt. Nachdem kürzlich schon über ein erstes Angebot für Yannik Engelhardt von Como 1907 berichtet wurde, steht der 25-Jährige jetzt offenbar kurz vor dem Wechsel in den Breisgau.

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Laut Gianluca Di Marzio ist der Deal bereits in trockenen Tüchern. Engelhardt wird vom Comer See nach Freiburg transferiert, so der italienische Sportjournalist. Auch Sacha Tavolieri berichtet von der bevorstehenden Rückkehr des defensiven Mittelfeldspielers nach Deutschland.

Neben Freiburg buhlte der FC Brügge intensiv um die Gunst von Engelhardt, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen war. Vor wenigen Tagen lag die Offerte der Belgier in Höhe von zehn Millionen Euro noch über den vom SC gebotenen acht Millionen. Letztlich hat sich der Bundesligist aber wohl durchgesetzt.