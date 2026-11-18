Unter 300 Millionen Euro wird der FC Bayern Michael Olise (24) nicht ziehen lassen, berichtete kürzlich die ‚as‘. Auf Nachfrage von ‚t-online‘, ob die Münchner „ein mögliches Angebot über 250 oder gar 300 Millionen Euro für Olise überhaupt ablehnen“ könnten, antwortet Präsident Herbert Hainer jetzt: „Da zitiere ich gern Karl-Heinz Rummenigge, der als Vorstandsvorsitzender oft sagte: ‚Wir sind kein Verkäuferklub, sondern ein Käuferklub.‘“

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„Daran“, so Hainer weiter, habe „sich nichts geändert. Man darf nicht immer nur das Finanzielle sehen. Man muss auch schauen, ob der Spieler zu uns passt – von der Spielweise, der Persönlichkeit, den Charaktereigenschaften und auch vom Menschlichen her. Michael fühlt sich hier wohl und weiß, was er am FC Bayern hat.“

Gerüchte kursieren in erster Linie um Real Madrid. Hainer verrät: „Durch meine frühere Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender von Adidas kenne ich Florentino Pérez (Real-Präsident, Anm. d. Red.) seit mehr als 25 Jahren, wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Deshalb habe ich seine Einladung nach Madrid auch gerne angenommen und dort die Laudatio für die Graduierten der Escuela Universitaria Real Madrid gehalten. Natürlich haben wir beide auch über Michael Olise gesprochen.“

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Pérez habe ihm allerdings „versichert, dass Real Madrid weder mit ihm noch mit seinem Berater je ein Gespräch geführt hat. Wir sind entspannt, Michael Olise hat noch einen Vertrag bis 2029. Unser Ziel ist, dass er noch lange beim FC Bayern bleibt – und sich die Frage nach Real Madrid überhaupt nicht stellt.“