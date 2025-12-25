United legt Zirkzee-Deal auf Eis

Joshua Zirkzee (24) wird wohl keine zeitnahe Wechselfreigabe von Manchester United erhalten. Wie ‚ESPN‘ berichtet, darf der Niederländer den englischen Rekordmeister frühestens Ende Januar verlassen. Grund sind die anhaltende Verletzungswelle sowie gleich mehrere Abstellungen von Teilnehmern am Afrika-Cup.

An der generellen Transferbereitschaft ändert dies aber nichts. Zirkzee soll vor allem bei West Ham United sowie der AS Rom hoch im Kurs stehen. Der Serie A-Klub soll bereits an einem Angebot feilen. Mit einer Leihgebühr in Höhe von fünf Millionen Euro sowie einer Kaufpflicht über 30 Millionen Euro, die im Falle einer Champions League-Qualifikation greifen würde, hofft man in der Ewigen Stadt auf den Zuschlag.