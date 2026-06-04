Premier League
United verlängert mit Torwart-Oldie
@Maxppp
Tom Heaton bleibt Manchester United erhalten. Wie die Red Devils bekanntgeben, hat der Oldie seinen Vertrag beim Klub um eine weitere Saison bis 2027 verlängert. Der 40-Jährige ist dritter Torwart hinter Senne Lammens (23) und Altay Bayindir (28).
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✍️ @TomHeatonGK has signed a new one-year contract at United!— Manchester United (@ManUtd) June 4, 2026
Heaton stammt aus der United-Jugend und war 2021 ablösefrei von Aston Villa zum englischen Rekordmeister zurückgekehrt. Insgesamt stand Heaton jedoch bisher lediglich dreimal für die United-Profis zwischen den Pfosten.
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