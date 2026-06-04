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United verlängert mit Torwart-Oldie

von Martin Schmitz - Quelle: manutd.com
Tom Heaton stammt aus der United-Jugend @Maxppp

Tom Heaton bleibt Manchester United erhalten. Wie die Red Devils bekanntgeben, hat der Oldie seinen Vertrag beim Klub um eine weitere Saison bis 2027 verlängert. Der 40-Jährige ist dritter Torwart hinter Senne Lammens (23) und Altay Bayindir (28).

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Heaton stammt aus der United-Jugend und war 2021 ablösefrei von Aston Villa zum englischen Rekordmeister zurückgekehrt. Insgesamt stand Heaton jedoch bisher lediglich dreimal für die United-Profis zwischen den Pfosten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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