Seit einigen Wochen ist Florian Neuhaus bei Borussia Mönchengladbach wieder wichtig. Trainer Alexander Blessin setzt vollumfänglich auf den technisch versierten Rechtsfuß.

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Ob die schon fast achteinhalb Jahre andauernde Ehe zwischen Neuhaus und der Borussia auch über die Saison hinaus Bestand haben wird, ist dennoch fraglich und hängt von zahlreichen Faktoren ab. „Das ist jetzt viel Zukunftsmusik. Natürlich kann ich mir eine Zukunft bei Borussia vorstellen, weil ich mich sehr wohl und eng verbunden mit dem Klub fühle. Aber wir haben jetzt November, ich bin da total entspannt. Ich möchte weiter mit Leistung überzeugen, alles andere wird sich zeigen“, sagt Neuhaus im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Neuhaus verdient vier Millionen

Neben der Ligazugehörigkeit wird vor allem auch das Thema Gehalt eine Rolle spielen, schließlich ist Neuhaus bekanntermaßen mit vier Millionen Euro Jahresgehalt Spitzenverdiener bei den Fohlen.

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Dass dieser Betrag auch im vergangenen Sommer eine Rolle spielte, lässt sich zumindest erahnen. Schließlich dürfte es keinen Klub gegeben haben, der auch nur annähernd so viel gezahlt hätte. Neuhaus selbst sagt über diesen Zeitraum: „Es gab Gespräche. Ich war immer straight und habe klar gesagt, dass ich in Gladbach bleiben und um meine Chance kämpfen will – damit war das Thema eigentlich vom Tisch.“

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In den kommenden Monaten wird es nun erst einmal darum gehen, das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Mögliche Vertragsgespräche dürften frühestens zu Beginn des letzten Saisondrittels starten.