Pochettino offen für Nationaltrainer-Job

Mauricio Pochettino kann sich eine Karriere als Trainer einer Nationalmannschaft vorstellen. Auf die Frage, ob er gerne eine Nationalelf, womöglich sogar England, trainieren würde, sagt der einstige Tottenham-Trainer gegenüber ‚The Athletic‘: „Natürlich war mein Verhältnis zu England schon immer sehr gut. Wir haben eine sehr gute Beziehung zu den Akademien, die versuchen, junge Spieler für die Nationalmannschaft zu entwickeln. Ich fühle mich hier so wohl. Du weißt nie, was passiert. Ich bin offen für alles.“

Der 50-Jährige trainierte zuletzt Paris St. Germain, musste seinen Posten in Frankreich allerdings im Sommer räumen. In den vergangenen Wochen wurde der Argentinier mit Aston Villa und dem OGC Nizza in Verbindung gebracht, beide Engagements kamen allerdings nicht zu Stande. Pochettino wird im Rahmen der anstehenden Weltmeisterschaft als Kolumnist für ‚The Athletic‘ schreiben.