City schmiedet Vini-Plan | Der Favorit bei 100-Millionen-Mann Gordon

Neue City-Ära mit Vini?

Kaum ein Fußballer polarisiert sowohl auf als auch abseits des Platzes so sehr wie Vinicius Junior. Das steht fest. Unklar ist dagegen, wo die langfristige sportliche Zukunft des 25-jährigen Superstars liegt. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft 2027 aus, eine Verlängerung ist nach dem Abschied von Ex-Coach Xabi Alonso zwar wahrscheinlicher geworden, wegen finanzieller Differenzen aber bislang weiter nicht in greifbarer Nähe.

Eine Situation, die neben den Saudi-Klubs offenbar auch Manchester City genau draufschauen lässt. Die spanische ‚Sport‘ berichtet vom Interesse der Skyblues am Brasilianer. „City drängt Vinicius, seinen Vertrag nicht zu verlängern“, titelt die Zeitung mit Blick auf die vermeintliche Strategie des englischen Topklubs, sich spätestens für einen ablösefreien Deal in Stellung zu bringen.

Das City-Interesse hängt laut der ‚Sport‘ jedoch eng mit der Zukunft von Coach Pep Guardiola zusammen, dessen Arbeitspapier ebenfalls bis 2027 befristet ist. Vini soll nicht in das fußballerische Konzept des katalanischen Übungsleiters passen, ein Trainerwechsel in Manchester könne die Personalie Vini allerdings konkretisieren. Es bleibt abzuwarten, wie es beim extrovertierten Offensivkünstler weitergeht.

Arsenal im Gordon-Rennen vorn

Die Premier League-Tabelle führt der FC Arsenal derzeit an. Und auch im Transfer-Poker um einen begehrten Offensivmann haben die Nordlondoner offenbar die Nase vorn. Die ‚Sun‘ berichtet, dass die Gunners aktuell vor dem FC Liverpool und Manchester United im Rennen um Anthony Gordon von Newcastle United liegen.

Arsenal-Coach Mikel Arteta ist laut der Boulevardzeitung ein langjähriger Bewunderer des 25-jährigen Engländers, der sowohl über außen als auch innen stürmen kann. Daher peile man eine Verpflichtung für den Sommer an. Während Newcastle umgerechnet rund 109 Millionen Euro fordern soll, hofft Arsenal dem Bericht zufolge, Gordon für eine Ablöse zwischen 85 Millionen und 92 Millionen loseisen zu können.