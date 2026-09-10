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Bundesliga

Bayern nominiert sechs Nachzügler

von Julian Jasch
1 min.
Lennart Karl im Bayern-Porträt @Maxppp

Lennart Karl (18) wurde vom FC Bayern wenig überraschend für den Champions League-Auftakt am heutigen Donnerstag (21 Uhr) gegen Bodö/Glimt nominiert. Der Flügelspieler findet sich genauso wie Towart David Podar-Stiube (16), die Innenverteidiger Cassiano Kiala (17) und Filip Pavic (16), Sechser David Santos Daiber (19) und Außenstürmer Tim Binder (19) auf der sogenannten B-Liste wieder.

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Den 24-köpfigen A-Kader mussten die Münchner schon vor einigen Tagen bekanntgeben. Dieser bleibt bis zur möglichen K.o.-Runde bestehen. Die B-Liste wiederum kann bis zu 24 Stunden vor jedem Spieltag neu gemeldet werden – ein Spieler kann dort nur gelistet werden, wenn er nach dem 1. Januar 2005 geboren und schon eine gewisse Zeit im Verein ausgebildet wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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