Verkaufsargument: Tel schießt sich ins Abseits

Wie nahe Euphorie und Wut manchmal beieinander liegen, zeigt die halbe Stunde am gestrigen Montag für Mathys Tel. Mit einem Traumtor schoss er Tottenham Hotspur in der 50. Minute gegen Leeds United in Führung und zum beinahe sicheren Klassenerhalt. Etwas mehr als 20 Minuten später fasste der Franzose im eigenen Strafraum den abenteuerlichen Beschluss, per Fallrückzieher klären zu wollen. Da der Kopf des Ex-Leipzigers Ethan Ampadu (25) im Weg war, gab es folgerichtig Elfmeter, den Dominic Calvert-Lewin (29) zum 1:1-Endstand verwandelte.

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„From hero to zero“ titelte etwa der ‚Evening Standard‘ und fasste damit den Tenor in England zusammen. Wut und Frust über das mehr als naive Foul des Offensivspielers überwogen klar, Tel schoss sich mit seiner eigenen Aktion einmal mehr ins Abseits. Ohnehin wird der 21-Jährige in Nordlondon kritisch gesehen, vier Tore und eine Vorlage sorgen nicht unbedingt für Jubelstürme.

Zwei lächerliche Entscheidungen

„Es ist einfach eine verrückte Entscheidung von Tel. Zuerst dachte ich, er hätte es nicht gesehen, aber das hatte er. Es ist wirklich eine sehr schlechte Entscheidung. Wir sprechen hier von einem jungen Offensivspieler, der in diesem Spiel zwei lächerliche Entscheidungen getroffen hat“, kritisierte etwa TV-Experte Jamie Carragher scharf. Schon im ersten Durchgang hatte Tel mit einem Querschläger vor dem eigenen Gehäuse beinahe ein Gegentor verschuldet.

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Unabhängig davon, ob die Spurs am Ende die Klasse halten, hat sich die Situation für Tel verkompliziert. Schon im Winter hatte sich der Rechtsfuß intensiv mit einem Abschied beschäftigt, die Entlassung von Thomas Frank führte aber zum Verbleib. Seither hat sich Tels Spielzeit zwar erhöht, wirklich glücklich scheint die Liaison aber nicht zu sein. Ende März hatte Berater Gadiri Camara betont, dass der FC Bayern weiterhin in den Gedanken des U21-Nationalspielers ist.