Bericht: Klare Tendenz bei Hjulmand

Als Kasper Hjulmand im September des vergangenen Jahres von Erik ten Hag übernahm, konnte es für Bayer Leverkusen eigentlich nur besser werden. Ten Hag erwies sich für Simon Rolfes als Fehlgriff, unter Hjulmand erholte sich die Werkself etwas. Inzwischen ist der Vizemeister aber nur noch Bundesliga-Durchschnitt.

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Könnte somit sogar der Stuhl des Dänen wackeln? Der ‚kicker‘ berichtet, dass es aktuell keine Indizien dafür gibt, dass Hjulmand den Turnaround schafft. Rolfes müsse „früher oder später handeln“, so das Fachmagazin, das sogar noch etwas weiter geht. Das Aus von Hjulmand im Sommer sei „unausweichlich“, schon jetzt gäbe es für eine Entlassung „gute Gründe“. Der Vertrag des Trainers läuft noch bis 2027.

Derzeit spreche aber alles dafür, dass Bayer die Saison mit Hjulmand beendet und die Wege sich im Anschluss trennen werden. Der 53-Jährige steht nach dem unnötigen 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim mit Leverkusen in der Rückrundentabelle auf dem achten Rang. Die Top Vier rücken langsam aus dem Blickfeld.