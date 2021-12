Besiktas trennt sich von Yalcin

Besiktas und Trainer Sergen Yalcin gehen getrennte Wege, wie der Verein offiziell verkündet. Nachdem Yalcin scheinbar in einem Gespräch mit der Vereinsführung zunächst seinen Rücktritt angeboten hatte, erfolgte nun die einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Yalcin hatte Besiktas im Januar 2020 als Übungsleiter übernommen und in der vergangenen Saison zur türkischen Meisterschaft und zum Pokalsieg geführt. In den zurückliegenden Wochen blieb die Mannschaft aber hinter den eigenen Erwartungen zurück. Zuletzt setzte es gegen Dortmund in der Champions League am Dienstag eine 0:5-Klatsche, in der Liga steht das Team auf einem enttäuschenden neunten Platz.