Neues Farm-Team für City

Die City Football Group erhält Zuwachs in Frankreich. Wie das vom Emirat Abu Dhabi gesteuerte Klubnetzwerk bekanntgibt, wurde der französische Zweitligist ESTAC Troyes übernommen und soll künftig als Farm-Team von Flaggschiff Manchester City fungieren.

Der City Football Group gehören neben den Skyblues und Troyes unter anderem auch der New York City FC, der Melbourne City FC, der belgische Zweitligist Lommel SK sowie der La Liga-Klub FC Girona an. An den unterschiedlichen Standorten sollen talentierte Fußballer gefördert werden, deren Karriere-Weg im besten Fall nach Manchester führt.

City Football Group has today announced that Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), in France’s Ligue 2, has become its tenth club, following DNCG review of the acquisition.



