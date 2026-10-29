Matthäus: Üble Attacke gegen Vinicius
Ein Fan von Vinicius Junior wird Lothar Matthäus höchstwahrscheinlich nicht mehr. Die ‚Bild‘ zitiert den Rekordnationalspieler aus einer Medienrunde: „Ich bin jetzt gespannt, was Real Madrid mit Vinicius Junior macht. Weil ohne ihn funktioniert Real besser.“ Das war jedoch nur der Anfang. Anschließend wird Matthäus noch deutlicher: „Er ist ein Störenfried. Er ist ein Stinkstiefel. Es ist so. Und er tut der Mannschaft nicht gut. Sein ganzes Bild nach außen.“
Dass der brasilianische Stürmer von Real Madrid beim Ballon d’Or nur auf Rang 17 landete, freut den ehemaligen Bayern-Profi sogar. Bei den Königlichen hat Matthäus den Dribbler als größten Negativfaktor ausgemacht: „Real Madrid hat dieses Problem. Das Problem von Real Madrid heißt Vinicius Junior. Wenn der nicht dabei ist, funktioniert die Mannschaft: Disziplinierter, alle füreinander, miteinander. Mit ihm ist es ein Ego. Ein großes Ego, und seine ganze Körpersprache. Und das schadet der Mannschaft, schadet auch dem Verein.“
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