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La Liga

Matthäus: Üble Attacke gegen Vinicius

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Vinicius Junior im Training @Maxppp

Ein Fan von Vinicius Junior wird Lothar Matthäus höchstwahrscheinlich nicht mehr. Die ‚Bild‘ zitiert den Rekordnationalspieler aus einer Medienrunde: „Ich bin jetzt gespannt, was Real Madrid mit Vinicius Junior macht. Weil ohne ihn funktioniert Real besser.“ Das war jedoch nur der Anfang. Anschließend wird Matthäus noch deutlicher: „Er ist ein Störenfried. Er ist ein Stinkstiefel. Es ist so. Und er tut der Mannschaft nicht gut. Sein ganzes Bild nach außen.“

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Dass der brasilianische Stürmer von Real Madrid beim Ballon d’Or nur auf Rang 17 landete, freut den ehemaligen Bayern-Profi sogar. Bei den Königlichen hat Matthäus den Dribbler als größten Negativfaktor ausgemacht: „Real Madrid hat dieses Problem. Das Problem von Real Madrid heißt Vinicius Junior. Wenn der nicht dabei ist, funktioniert die Mannschaft: Disziplinierter, alle füreinander, miteinander. Mit ihm ist es ein Ego. Ein großes Ego, und seine ganze Körpersprache. Und das schadet der Mannschaft, schadet auch dem Verein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinicius Junior Vinicius Junior
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