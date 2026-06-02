Zwei Gründe: Bitterer Korb für Alaba

Bei Inter Mailand wird David Alaba aller Voraussicht nach seine Karriere nicht fortsetzen. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ wurde der 33-jährige Verteidiger den Nerazzurri von Star-Agent Pini Zahavi angeboten, die Italiener lehnten jedoch dankend ab.

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Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen will Inter den Kader verjüngen, da passt die Verpflichtung eines Spielers in Alabas Alter nicht in die Strategie. Zum anderen sollen die Gehaltsforderungen des österreichischen Nationalspielers deutlich zu hoch für die Mailänder Vereinsführung sein.