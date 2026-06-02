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La Liga

Zwei Gründe: Bitterer Korb für Alaba

von Dominik Schneider - Quelle: Gazzetta dello Sport
David Alaba dirigiert von hinten die Mannschaft @Maxppp

Bei Inter Mailand wird David Alaba aller Voraussicht nach seine Karriere nicht fortsetzen. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ wurde der 33-jährige Verteidiger den Nerazzurri von Star-Agent Pini Zahavi angeboten, die Italiener lehnten jedoch dankend ab.

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Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen will Inter den Kader verjüngen, da passt die Verpflichtung eines Spielers in Alabas Alter nicht in die Strategie. Zum anderen sollen die Gehaltsforderungen des österreichischen Nationalspielers deutlich zu hoch für die Mailänder Vereinsführung sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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