Neuer Torhüter für Juve?

Bei Juventus Turin laufen die langfristigen Planungen auf der Torhüterposition weiter. Mit Lorenzo Palmisani (22) von Frosinone Calcio haben die Bianconeri wohl schon einen Wunschkandidaten auserkoren, berichtet ‚Calciomercato.com‘. Der junge Schlussmann hätte sogar im Sommer schon zur Alten Dame wechseln können.

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Im Interview mit ‚Sportmediaset‘ bestätigte Palmisanis Berater Federico Pastorello: „Juve hat diesen Sommer angefragt, wie viele andere ausländische Vereine, auch aus der Premier League. […] Sagen wir, Juventus gehört zu den potenziellen Kandidaten, wir werden sehen.“ Der Vertag des Keepers ist nur noch bis 2027 gültig. Dementsprechend bahnt sich ein Wechsel an – spätestens nächsten Sommer.