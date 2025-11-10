Augsburg: Neuer Freifahrtschein für Wagner

Beim FC Augsburg wird es während der letzten Länderspielpause des Jahres keinen Trainerwechsel geben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, muss Sandro Wagner auch nach der 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, bei der die Fuggerstädter zwei Führungen verspielten, „nicht um seinen Job zittern“.

Schon vor dem Spiel unterstrich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll abermals, dass man an Wagner festhalten wolle: „Der Weg geht weiter, selbstverständlich.“ Unter Wagner wollten die Augsburger einen Imagewechsel vollziehen, sportlich rangiert man aber aktuell nach sieben Punkten aus zehn Spielen auf dem 15. Tabellenplatz. Vom Relegationsrang und dem FC St. Pauli trennt die Schwaben nur das um einen Treffer bessere Torverhältnis.